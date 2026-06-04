Ambra Jovinelli presenta la nuova stagione | debutta Figli di Mattia Torre in cartellone anche Rocco Papaleo e Beppe Fiorello

Il Teatro Ambra Jovinelli di Roma annuncia la nuova stagione teatrale, che si svolgerà dall’autunno alla primavera successiva. Tra gli spettacoli in programma, debutta “Figli” di Mattia Torre. La programmazione include anche le performance di Rocco Papaleo e Beppe Fiorello, confermando la presenza di artisti noti sul palcoscenico. La stagione si svolgerà nel periodo che precede e segue le vacanze estive, offrendo una serie di rappresentazioni fino alla prossima primavera.

In procinto dell'estate, il Teatro Ambra Jovinelli di Roma presenta la sua nuova stagione, quella che accompagnerà il pubblico al ritorno delle vacanze, per tutto l'autunno, l'inverno e fino alla prossima primavera. Una programmazione ricca che come un cerchio perfetto riparte da dove è finita e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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