Apocalipsync | Luciano Rosso e il teatro fisico all’Ambra Jovinelli

Lunedì 20 aprile alle 20:30 si terrà allo spettacolo teatrale presso il teatro Ambra Jovinelli. L’evento vede protagonista Luciano Rosso, che presenterà una performance di teatro fisico e trasformismo. Lo spettacolo, intitolato Apocalipsync, coinvolge direttamente l’attore e si svolge in un ambiente dedicato alla rappresentazione dal vivo. La serata promette un’esperienza centrata sull’uso del corpo e della trasformazione scenica.

Cosa: Apocalipsync, spettacolo di teatro fisico e trasformismo di e con Luciano Rosso.. Dove e Quando: Teatro Ambra Jovinelli, lunedì 20 aprile alle ore 20:30.. Perché: Un’occasione unica per vedere l’acclamato protagonista di Un poyo Rojo in un assolo introspettivo e geniale nato durante il lockdown.. L’effervescente scena culturale romana si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione danza 2026, intitolata significativamente Scintille. Il palcoscenico dello storico Teatro Ambra Jovinelli ospiterà Luciano Rosso, artista poliedrico che ha saputo ridefinire i confini del teatro fisico contemporaneo. Inserito nella...🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Apocalipsync: Luciano Rosso e il teatro fisico all’Ambra Jovinelli Notizie correlate Stefano Accorsi è Ulisse al Teatro Ambra JovinelliDal 18 al 29 marzo al Teatro Ambra Jovinelli, Stefano Accorsi indossa le vesti del più umano tra gli eroi omerici, Ulisse, e intraprende un viaggio... Al Teatro Ambra Jovinelli va in scena “Art!” con Michele RiondinoDal 18 febbraio al 1 marzo arriva al Teatro Ambra Jovinelli (via Guglielmo Pepe, 45) un classico della drammaturgia contemporanea: “Art!” di Yasmina...