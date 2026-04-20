A Roma, presso il teatro Ambra Jovinelli, va in scena il nuovo spettacolo di stand-up comedy intitolato Perestrojka e Pancake, scritto e interpretato da Daniele Gattano. Lo spettacolo presenta un approccio dissacrante e ironico, caratterizzato da battute e osservazioni sulla vita quotidiana e temi attuali. La rappresentazione è stata annunciata come un evento di grande interesse nel panorama della comicità italiana.

Cosa: Il nuovo e dissacrante spettacolo di stand-up comedy Perestrojka e Pancake, scritto e interpretato da Daniele Gattano.. Dove e Quando: Presso il Teatro Ambra Jovinelli di Roma, in un’unica data in cartellone per il 4 maggio 2026.. Perché: Per partecipare a un viaggio esilarante tra le nevrosi, le ipocrisie e le infinite contraddizioni della nostra epoca, guidati da un’ironia surreale e mai banale.. Il panorama teatrale capitolino si arricchisce di un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della comicità d’autore e dell’osservazione sociale più acuta. Il prossimo 4 maggio 2026, lo storico e prestigioso palcoscenico del Teatro Ambra Jovinelli aprirà le sue porte a Daniele Gattano, uno dei talenti più fulgidi e originali della nuova generazione di stand-up comedian italiani.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Daniele Gattano all’Ambra Jovinelli di Roma

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