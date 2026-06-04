Ambiente Università Genova-AmSpec Italia-Conou presentano progetto per rilevamento rapido Pfas

Da iltempo.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un progetto tra l’Università di Genova, AmSpec Italia e Conou mira a creare strumenti di rilevamento rapido dei Pfas. L’obiettivo è sviluppare dispositivi selettivi e a basso costo che possano essere utilizzati direttamente sul campo, anche in ambienti ambientali e industriali complessi. La collaborazione si concentra sulla realizzazione di metodi efficaci per individuare rapidamente la presenza di queste sostanze chimiche.

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Genova, 4 giu. (Adnkronos) - Sviluppare strumenti rapidi, selettivi e a basso costo per rilevare la presenza di Pfas direttamente sul campo, anche in contesti ambientali e industriali complessi. E' questo l'obiettivo del progetto di ricerca sui 'Dispositivi Analitici in Carta per il Rilevamento in-situ di Pfas', presentato oggi al Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Genova. Il progetto è sviluppato dal Laboratorio di Nanostrutture per l'Energia e l'Ambiente dell'Università di Genova, in collaborazione con AmSpec Italia S.r.l. e Conou – Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati. La ricerca nasce per rispondere... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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