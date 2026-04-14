Recenti studi condotti lungo la costa argentina della Patagonia hanno dimostrato che i pinguini possono accumulare sostanze inquinanti come i Pfas, fungendo da indicatori naturali della qualità ambientale. Questi uccelli sono stati analizzati per verificare la presenza di diverse sostanze chimiche, e i risultati mostrano livelli significativi di contaminazione. La ricerca si inserisce in un progetto più ampio volto a monitorare lo stato dell’ecosistema attraverso gli animali che lo abitano.

I pinguini possono diventare dei sensori viventi del loro ambiente. Lungo la costa argentina della Patagonia, i ricercatori della Davis University della California e della State University di Buffalo hanno applicato alle zampe di 54 pinguini di Magellano dei braccialetti in silicone, durante le stagioni riproduttive tra il 2022 e il 2024. Pinguini sentinelle dell’ambiente. I sensori hanno assorbito le sostanze chimiche presenti nell’acqua, nell’aria e sulle superfici con cui gli animali sono entrati in contatto. I risultati hanno mostrato la presenza di Pfas in oltre il 90% dei campioni. “Finora l’unico modo per misurare l’esposizione agli inquinanti era prelevare campioni di sangue e piume”, spiega Ralph Vanstreels, coautore dello studio pilota pubblicato su ‘Earth: environmental sustainability’.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pinguini sentinelle dell’ambiente: come hanno rilevato Pfas e inquinanti in Patagonia

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Ci salveranno i pinguini della Patagonia: i ricercatori Usa ne hanno adottati 54 come guardiani dell’ambienteI pinguini della Patagonia sono diventati essenziali per lo studio della tossicologia ambientale.

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