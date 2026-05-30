Pfas i consorzi idrici presentano il conto | I condannati paghino i primi 1,5 milioni

I consorzi idrici hanno annunciato che i condannati dovranno pagare i primi 1,5 milioni di euro per i danni legati ai Pfas. La causa è ancora in attesa di giudizio d’appello, con una data di tribunale prevista non prima del 2027. La somma rappresenta un primo importo richiesto dai consorzi per coprire i costi connessi alla contaminazione.

VENEZIA - In attesa del giudizio d’appello, la cui data non è stata ancora fissata ma è stimata non prima del 2027, i consorzi idrici presentano il conto per il maxi-inquinamento da Pfas. Acque del Chiampo, Acquevenete e Viacqua hanno avviato formalmente, tramite gli avvocati Angelo Merlin e Marco Tonellotto, le richieste di pagamento delle provvisionali riconosciute dalla Corte d’Assise di Vicenza nella sentenza del processo Miteni, che un anno fa si era concluso con condanne per 141 anni di reclusione e 70 milioni di risarcimenti a carico di 11 ex manager e 2 società. In totale l’importo quantificato dai giudici di primo grado per i... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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