Il Urban Center ha annunciato il sostegno all’impegno di Ichnusa, evidenziando la collaborazione in corso anche quest’anno. L’ente ha sottolineato di rispettare l’impegno del birrificio non solo per la tutela ambientale, ma anche per il supporto a artisti e creativi locali. La partnership tra le due realtà prosegue con l’obiettivo di promuovere iniziative culturali e sostenibili nel territorio. La collaborazione viene definita di grande soddisfazione da entrambe le parti.

“Per noi è un grande orgoglio e un immenso piacere collaborare anche quest’anno con Ichnusa. Rispettiamo l'impegno che il birrificio promuove, oltre che per l'ambiente, anche per gli artisti e i creativi del nostro territorio”. Sono le parole di Daniele Gregorini, Direttore Artistico di Urban Center, l’organizzazione no profit con sede a Cagliari che anche quest’anno collabora con Ichnusa al rilancio della campagna “Se deve finire così, non beveteci nemmeno”. Per questa edizione, le creatività degli artisti sardi Marinetti, Sardomuto e Stella Ziantoni sono state trasformate in affissioni pubbliche, posizionate nei principali luoghi di mobilità e socialità dell’isola, per ricordare a chi le guarda che ogni gesto può contribuire a preservare la bellezza della Sardegna o, al contrario, comprometterne l’equilibrio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ambiente: Gregorini (Urban Center), ‘orgogliosi di sostenere l’impegno di Ichnusa’

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Ambiente: Gregorini (Urban Center), orgogliosi di sostenere limpegno di Ichnusa

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