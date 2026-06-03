Ichnusa rinnova il suo impegno per l' ambiente con la campagna ‘Se deve finire così non beveteci nemmeno’

Ichnusa ha annunciato il rinnovo della campagna “Se deve finire così, non beveteci nemmeno”, dedicata alla tutela dell'ambiente e della Sardegna. La campagna si rivolge ai consumatori, invitandoli a riflettere sull'impatto ambientale delle proprie scelte. L'azienda, presente sul territorio da anni, continua a sostenere iniziative di tutela ambientale e promuove un uso responsabile delle risorse naturali.

Ichnusa - da anni in prima linea per contribuire alla tutela della Sardegna e delle sue bellezze - rinnova il proprio impegno rilanciando la campagna “Se deve finire così, non beveteci nemmeno”. Il birrificio sardo si fa portatore, per il terzo anno consecutivo, di un messaggio diretto e senza filtri: meglio un consumatore in meno che una bottiglia abbandonata in più nell'ambiente. Lo scorso anno Ichnusa, per dare una "seconda vita” alle bottiglie di vetro abbandonate, ha scelto di trasformarle in pezzi d’arte unici, decorate da 6 muralisti sardi. Quest’anno, grazie alla rinnovata collaborazione con Urban Center, il brand rilancia... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ichnusa rinnova il suo impegno per l'ambiente con la campagna Se deve finire così, non beveteci

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