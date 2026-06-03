Un messaggio di sensibilizzazione contro l’abbandono del vetro sulla Sardegna utilizza immagini di elementi naturali come un fenicottero e un polpo, insieme a un volto femminile, come simboli della regione. Questi simboli sono stati scelti per rappresentare la natura e il territorio sardo e sono stati impiegati in campagne di comunicazione per evidenziare i danni causati dalla superficialità e dall’incuria. La campagna mira a richiamare l’attenzione sull’impatto ambientale dei rifiuti di vetro abbandonati.

Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - Lo sguardo contrariato di una donna, di un fenicottero, di un polpo: sono i simboli della natura e del territorio sardo a ribellarsi contro l'abbandono del vetro e a quei gesti di incuria e superficialità che 'fanno male' all'isola della Sardegna. È la sensibilità di tre muralisti sardi, si legge in una nota, la protagonista della terza edizione della campagna Ichnusa 'Se deve finire così, non beveteci nemmeno' che, per tutta l'estate 2026, trasformerà porti, aeroporti e luoghi di aggregazione sardi in un vero e proprio museo diffuso, con il messaggio di impegno sociale e civico che fa parte da sempre del muralismo sardo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ambiente, Ichnusa si affida all'arte sarda per sensibilizzare contro l'abbandono del vetro

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