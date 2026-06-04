Ambiente e tecnologia studenti del Leonardo in visita al depuratore di Timpa dei Palombi

Aica ha accolto ieri un gruppo di studenti del liceo scientifico e linguistico "Leonardo" di Agrigento per una visita didattica al nuovo depuratore di Timpa dei Palombi, a servizio della fascia costiera di Agrigento e del Comune di Favara. A fare gli onori di casa la presidente del consiglio di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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