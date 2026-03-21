La visita di duecento studenti al depuratore Aquarno

Duecento studenti delle scuole medie Cristiano Banti di Santa Croce e Staffoli hanno partecipato a una visita al depuratore Aquarno in occasione della giornata mondiale dell’Acqua. Durante l’evento, gli studenti hanno potuto osservare da vicino il funzionamento dell’impianto e conoscere le procedure di trattamento delle acque reflue. L’iniziativa è stata organizzata per sensibilizzare i giovani sull’importanza delle risorse idriche.

Duecento studenti della scuola media Cristiano Banti di Santa Croce e Staffoli hanno visitato, il depuratore Aquarno in occasione della giornata mondiale dell’Acqua. L’evento, promosso dal Consorzio Depuratore col supporto dell’Associazione Conciatori, ha visto gli studenti coinvolti in attività di sensibilizzazione sul tema dell’ economia circolare a partire dalla centralità della depurazione per il processo conciario. La visita è stata introdotta dal direttore tecnico del Consorzio Aquarno Andrea Giachi e dalla responsabile ricerca e sviluppo del Consorzio Aquarno Francesca Bertelloni che hanno spiegato caratteristiche e finalità tecniche dell’impianto di depurazione rispondendo a domande e curiosità degli studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La visita di duecento studenti al depuratore Aquarno Articoli correlati Leggi anche: Guerra Iran, duecento studenti italiani: la notizia è appena arrivata Le spine della sanità. Liste d’attesa, è allarme: “Oltre duecento giorni per ottenere una visita”La sanità ferrarese affronta una crisi profonda, con liste d’attesa che superano i duecento giorni per alcune prestazioni specialistiche. Una selezione di notizie su La visita di duecento studenti al... Argomenti discussi: La visita di duecento studenti al depuratore Aquarno; 200 studenti in visita al Depuratore di Santa Croce sull’Arno. Circa 200 studenti in visita al Depuratore per la giornata dell'acquaCirca duecento studenti della scuola media Cristiano Banti di Santa Croce sull’Arno e Staffoli hanno visitato, giovedì 26 marzo, il depuratore Aquarno in ... gonews.it