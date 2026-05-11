Studenti a lezione di legalità Visita al comando dei carabinieri

Gli studenti dell’istituto comprensivo Govoni di Copparo hanno partecipato a una visita presso il comando dei carabinieri, per conoscere da vicino le attività di tutela e sicurezza svolte dalle forze dell’ordine. Durante l’incontro, i ragazzi hanno potuto osservare gli spazi del comando e ascoltare spiegazioni sulle funzioni quotidiane dei militari. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di approfondire il tema della legalità in modo pratico e diretto.

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Un’immersione nel cuore della sicurezza del territorio per gli studenti dell’ istituto comprensivo Govoni di Copparo. Nei giorni scorsi, le quattro classi terze della scuola media hanno varcato la soglia della caserma sede del comando compagnia carabinieri, partecipando a un’iniziativa ormai consolidata che mira ad avvicinare il mondo della scuola a quello delle istituzioni. L’incontro rientra nel protocollo d’intesa tra l’ Arma e il ministero dell’Istruzione denominato ‘ Cultura della legalità ’. L’obiettivo è nobile e ambizioso: accrescere nelle nuove generazioni la consapevolezza sull’importanza della sicurezza, promuovere il rispetto delle regole e sviluppare una solida coscienza civica e di solidarietà.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Studenti a lezione di legalità. Visita al comando dei carabinieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate I giovani a lezione di legalità: gli studenti in visita alla caserma dei carabinieriUn’immersione nel cuore della sicurezza del territorio per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Govoni di Copparo. Carabinieri e bambini, lezione di legalità al comando provincialeUna giornata all’insegna della legalità e della scoperta quella vissuta dai bambini della scuola dell’infanzia “La Coccinella” al Comando provinciale... Argomenti più discussi: Studenti a lezione di legalità. Visita al comando dei carabinieri; Sinnai, studenti a lezione di sicurezza stradale - L'Unione Sarda.it; Cybersecurity a scuola: al Munari studenti a lezione di sicurezza digitale; Studenti a lezione di sostenibilità e recupero tradizioni agricole locali.