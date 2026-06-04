Ambiente e digitale la mappa sostenibile di Fibercop

Da formiche.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova mappa mostra i percorsi della rete di Fibercop, evidenziando come attraversano il territorio. La mappa rappresenta le linee di fibra ottica e i punti di interconnessione, integrandosi con elementi naturali e aree protette. Il tracciato segue strade, campi e zone urbane, senza modificare significativamente l’ambiente circostante. La rappresentazione grafica evidenzia i collegamenti tra le diverse zone, mantenendo una visione dettagliata delle infrastrutture di rete.

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Capire dove passa la rete significa anche comprendere come si inserisce nel territorio, negli equilibri naturali e nelle dinamiche che coinvolgono flora, fauna ed ecosistemi. Da questa visione nasce il primo assessment (valutazione) sulla biodiversità di Fibercop, realizzato con il supporto scientifico di InVento Innovation Lab: lo studio, pubblicato in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, in programma il prossimo 5 giugno mette in relazione, su scala nazionale, l’infrastruttura digitale di Fibercop con aree protette ed ecosistemi sensibili. Nel dettaglio, l’analisi ha incrociato i principali asset, circa 10 mila centrali, oltre 200 mila armadi e milioni di elementi di rete, con i sistemi di tutela della biodiversità, come i siti Natura 2000. 🔗 Leggi su Formiche.net

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