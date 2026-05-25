FiberCop ha completato circa 28 milioni di chilometri di fibra ottica, secondo il NetBook 2026. La rete copre più di 6.200 comuni italiani e la diffusione della tecnologia FTTH è in aumento nel paese.

Dal NetBook 2026 emerge la forza della rete FiberCop: 28 milioni di km di fibra, oltre 6.200 comuni coperti e crescita della FTTH in Italia. Come si distribuisce la rete digitale in Italia? Dove passa la fibra, come sono collegate le centrali, quale architettura sostiene la connettività del Paese? Con il NetBook 2026, FiberCop offre una risposta a queste domande attraverso una rappresentazione chiara e accessibile della propria infrastruttura: una vera e propria mappa digitale dell’Italia. La pubblicazione raccoglie mappe, infografiche e dati che raccontano la rete di accesso su tutto il territorio nazionale, rendendo visibile un’infrastruttura capillare che costituisce la base dello sviluppo digitale di cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - FiberCop, 28 milioni di km di fibra: la rete digitale italiana nel NetBook 2026

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