Italia sostenibile Mattarella | La Repubblica tutela ambiente e biodiversità

Il presidente della Repubblica ha partecipato con un videomessaggio a un convegno dedicato alla tutela ambientale e alla biodiversità in Italia. Durante l’intervento, ha ribadito che la Repubblica si impegna a proteggere il patrimonio naturale del Paese. Sono stati affrontati temi legati alle misure di salvaguardia dell’ambiente e alla conservazione delle specie. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo a future iniziative specifiche o a eventuali progetti in corso.

“Senza valori e obiettivi condivisi, senza cooperazione, senza assunzione di responsabilità da parte di tutti non posso esservi pace, salvaguardia dell’ambiente, benessere. Il lavoro costante e paziente dell’Alleanza, la sua attività di sensibilizzazione, di promozione di contenuti svolta a livello sociale e istituzionale ha prodotto risultati. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, un un videomessaggio al convegno ‘Costruire il futuro. Per un’Italia sostenibile’ promosso dall’Avis. ANSA Genova, stop pubblicità di fonti fossili negli spazi pubblici. “Follia green” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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