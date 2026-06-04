Ambiente | Battaglia Legambiente Sardegna ' raccogliere il vetro abbandonato è un gesto potente’

Notizia in breve

Un rappresentante di Legambiente Sardegna ha affermato che raccogliere il vetro abbandonato rappresenta un gesto molto potente, capace di lasciare un segno tangibile nelle aree ripulite. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di una giornata dedicata alla pulizia ambientale, durante la quale volontari hanno raccolto bottiglie e frammenti di vetro da diverse zone. Nessuna altra informazione è stata fornita sui luoghi o sulle modalità dell’intervento.