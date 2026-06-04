Ambiente | Battaglia Legambiente Sardegna ' raccogliere il vetro abbandonato è un gesto potente’

Da quotidiano.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un rappresentante di Legambiente Sardegna ha affermato che raccogliere il vetro abbandonato rappresenta un gesto molto potente, capace di lasciare un segno tangibile nelle aree ripulite. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di una giornata dedicata alla pulizia ambientale, durante la quale volontari hanno raccolto bottiglie e frammenti di vetro da diverse zone. Nessuna altra informazione è stata fornita sui luoghi o sulle modalità dell’intervento.

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Raccogliere il vetro abbandonato nell’ambiente “è un gesto molto potente, che lascia un segno tangibile sulle aree che vengono ripulite. Educa le persone e ha una forza trainante verso una comunità, che sempre più deve prendersi cura di questa meravigliosa terra. Una terra che vogliamo lasciare ancora più bella e intatta alle generazioni future”. Così Marta Battaglia, Presidente di Legambiente Sardegna, commentando il rilancio della campagna di Ichnusa “Se deve finire così, non beveteci nemmeno”. L’associazione ambientalista è accanto al birrificio sardo che, ancora una volta, si fa portatore di un messaggio senza filtri: meglio un consumatore in meno che una bottiglia abbandonata in più nell'ambiente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ambiente: Battaglia (Legambiente Sardegna), 'raccogliere il vetro abbandonato è un gesto potente

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