Mobilità e ambiente | Legambiente lancia il nuovo questionario provinciale

È stata pubblicata la seconda edizione del questionario “Destinazione: Sostenibilità!”, promosso da Legambiente Avellino – Alveare. Il sondaggio mira a raccogliere informazioni sulle abitudini di mobilità, le percezioni e le criticità che riguardano il territorio provinciale. La compilazione del questionario richiede meno di un minuto e si inserisce nel progetto dedicato alla sostenibilità ambientale e alla mobilità locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stata lanciata la seconda edizione del questionario “Destinazione: Sostenibilità!”, promosso da Legambiente Avellino – Alveare, con l’obiettivo di indagare abitudini, percezioni e criticità legate alla mobilità nel territorio provinciale. L’iniziativa sorge da una domanda centrale, nonché domanda di ricerca: quali fattori influenzano la scelta dei cittadini di utilizzare l’auto privata e quale ruolo gioca la consapevolezza ambientale in tali decisioni? Il progetto si propone di approfondire non solo gli aspetti pratici legati alla mobilità, ma anche quelli sociali, emotivi e culturali che influenzano le scelte quotidiane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mobilità e ambiente: Legambiente lancia il nuovo questionario provinciale Articoli correlati Leggi anche: Udc, Damaso nuovo responsabile provinciale Comunicazione e ambiente Legambiente contesta al passaggio dei tedofori: "Ambiente, costi e trasparenza: quadro critico"Legambiente Forlì-Cesena prende posizione contro le celebrazioni legate ai Giochi olimpici invernali di Milano–Cortina 2026 in occasione del... Tutto quello che riguarda Mobilità e ambiente Legambiente lancia... Temi più discussi: Mobilità sostenibile a Siena: Train avvia nuovi progetti con Università e Legambiente; Atlante dell’acqua; Mobilità sostenibile una scelta. Il Pedibus è la nostra risposta; Lettera aperta a Regione Lombardia e a Città Metropolitana di Milano. Mobilità, al via la nuova campagna di Legambiente Destinazione SostenibilitàLegambiente Avellino avvia la nuova edizione di Destinazione Sostenibilità, la campagna dedicata alla mobilità sostenibile nella città di Avellino. irpinianews.it TRAIN con UNIVERSITÀ e LEGAMBIENTE per nuovi obiettivi di mobilità sostenibile a SIENALa sostenibilità per TRAIN S.p.A. non è una moda, basti pensare alla partnership attivata negli ultimi due anni con l’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Siena. Per noi esserne ambasciatori atti ... antennaradioesse.it Serrara Fontana, più mobilità per gli alunni con disabilità x.com Mobilità docenti 2026/27: novità e regole Chi può fare domanda, quali vincoli rispettare e cosa cambia sul sostegno. Tutto quello che devi sapere in modo semplice e veloce. Guarda il video. Mobilità docenti 2026/27: chi può presentare domanda, i vincoli, il p - facebook.com facebook