Nella scuola elementare Gramsci di Livorno sono state installate giare per la raccolta dell'acqua piovana. Il progetto, promosso dal Rotary Club Livorno, si intitola “Acqua, una risorsa preziosa” e mira a sensibilizzare gli studenti sull'utilizzo sostenibile delle risorse idriche attraverso interventi nelle scuole e negli spazi pubblici.

Alla scuola elementare Gramsci di Livorno ha preso il via il progetto del Rotary Club Livorno: “Acqua, una risorsa preziosa”, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sull’uso consapevole delle risorse idriche attraverso azioni concrete nelle scuole e negli spazi pubblici. Nell’ambito dell'iniziativa sono in fase di installazione 12 giare per la raccolta dell’acqua piovana in alcuni istituti della città. L’acqua raccolta sarà utilizzata per l’irrigazione di piccole aree verdi adiacenti ai plessi scolastici, offrendo così agli studenti un esempio tangibile di buone pratiche ambientali e di gestione virtuosa delle risorse naturali. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Ambiente, installate giare nelle scuole di Livorno per raccogliere l'acqua piovana

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