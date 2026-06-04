Durante il Roland Garros 2026, quattro giocatori italiani sono arrivati in semifinale, una presenza significativa nel torneo. In una recente puntata di TennisMania, trasmessa su YouTube da OA Sport, si è discusso delle decisioni dei giudici di gara, con particolare attenzione alle valutazioni su un giocatore specifico, giudicate da alcuni eccessive. La trasmissione ha analizzato anche le prestazioni dei tennisti italiani nel torneo.

Si continua a parlare del Roland Garros 2026 nella nuova puntata di TennisMania, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport condotta da Dario Puppo. Massimiliano Ambes i, ospite fisso e voce di Eurosport, ha a lungo parlato del risultato raggiunto da Flavio Cobolli e si è soffermato su un’analisi più approfondita del tabellone. Sul match di Cobolli: “A me piace vedere i giocatori che esprimono il loro miglior livello, il tetto lo avrei chiuso prima. Troppo vento, una volta che si è chiuso il tetto il match è diventato di un altro livello. È riuscito a ribaltare una partita che si era messa male. A metà del secondo set tutto lasciava presagire un successo di Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Ambesi: “4 italiani diversi in semifinale negli ultimi due Roland Garros. Su Jodar giudici eccessivi”

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