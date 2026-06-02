roland garros 2026 zverev batte jodar e vola in semifinale

Aleksander Zverev ha vinto il suo match dei quarti di finale a Roland Garros 2026, battendo Rafa Jodar in tre set. Con questa vittoria, si è qualificato per le semifinali del torneo. La partita si è conclusa con un punteggio che ha permesso a Zverev di avanzare alla fase successiva. La semifinale si svolgerà nelle prossime ore, con il tennista tedesco che prosegue la corsa nel torneo francese.

Aleksander Zverev supera in tre set Rafa Jodar nei quarti e conquista la semifinale al Roland Garros. Il tedesco ha regolato il giovane spagnolo con il punteggio di 7-6 6-1 6-3. Giocherà contro il vincente dell’altro quarto di finale tra Mensik e Fonseca in campo in serata. Tra le donne Andreeva-Koystuk la prima semifinale. Nel tabellone femminile la russa Mirra Andreeva ha superato la romena Sorana Cirstea in due set con il punteggio di 6-0 6-3 approdando in semifinale dove troverà Marta Kostyuk. L’ucraina ha vinto infatti il derby contro la connazionale numero 7 del seeding Elina Svitolina 6-3 2-6 6-2 Questo articolo Roland Garros. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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