LIVE Zverev-Jodar 7-6 6-1 6-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | tedesco in semifinale in crescendo

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alexander Zverev ha vinto in tre set contro Jodar, con il punteggio di 7-6, 6-1, 6-3, e si è qualificato per la semifinale di Roland Garros 2026. La partita si è conclusa con il tedesco in crescita nel corso del match. La diretta si ferma qui, annunciando Zverev come primo semifinalista del torneo. La sfida tra Fonseca e Mensik non è ancora iniziata e si giocherà non prima delle 20.15.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FONSECA-MENSIK (NON PRIMA DELLE 20.15) Si chiude qui la DIRETTA LIVE che ci consegna il primo semifinalista del Roland Garros 2026 nella persona di Alexander Zverev. A stasera per il secondo quarto! 17.17 Molto netto il computo alla fine, ma quel primo set poteva veramente regalarci tutta un’altra partita. Sette ace a uno, tedesco da 80% di prime di servizio in campo con 71% di punti vinti con la prima e 61% con la seconda. Jodar fa meno gratuiti (29 a 35) ma decisamente meno vincenti (22 a 35). 17:16 Si è fermata quindi al 5-2 nel primo set la rincorsa alla prima semifinale Slam della carriera di Rafael Jodar, un tedesco sempre più convincente ha fatto sua la contesa in appena 2h25? di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Alexander Zverev vs Rafael Jodar Roland Garros Quarterfinal Preview | TC Live

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