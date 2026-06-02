LIVE Zverev-Jodar 7-6 6-1 6-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | tedesco in semifinale in crescendo

Notizia in breve

Alexander Zverev ha vinto in tre set contro Jodar, con il punteggio di 7-6, 6-1, 6-3, e si è qualificato per la semifinale di Roland Garros 2026. La partita si è conclusa con il tedesco in crescita nel corso del match. La diretta si ferma qui, annunciando Zverev come primo semifinalista del torneo. La sfida tra Fonseca e Mensik non è ancora iniziata e si giocherà non prima delle 20.15.