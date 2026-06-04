Una donna vestita con abiti rossi e verdi ha vinto un concorso di disegno. Nell’immagine, suona un liuto e dietro di lei si vede la città di Pistoia, con il campanile e la cupola ben visibili. La scena è stata realizzata come parte del concorso e ha ottenuto il primo posto tra le opere presentate. La vincitrice è stata premiata durante una cerimonia dedicata.

Una donna di rosso e verde vestita, intenta a suonare un liuto; dietro di lei la città di Pistoia con i suoi inconfondibili campanile e cupola. Un’immagine che non fa fatica a restare impressa e che ritrae Selvaggia Vergiolesi, frutto della creatività e dell’abilità figurativa di un’altra giovane donna: è Amani Aghbalou, studentessa del Liceo artistico Petrocchi, autrice della copertina del numero di giugno della rivista Discover Pistoia che distribuiamo gratuitamente con La Nazione questo sabato 6 giugno. Amani con la sua opera (classe 4I indirizzo Arti figurative) ha vinto il concorso pubblicato dal liceo in collaborazione con la rivista mensile "Una copertina per Discover-Pistoia con i nostri occhi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Amani disegna Selvaggia e vince il concorso

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