Vince il concorso alla polizia municipale e si dimette da consigliere

Un candidato che aveva ricoperto il ruolo di consigliere di Quartiere ha deciso di dimettersi dopo aver vinto il concorso per entrare nella polizia municipale. La sua candidatura al consiglio di Quartiere è stata lasciata alle spalle, mentre ora si prepara a svolgere le funzioni di vigile urbano. La decisione è stata comunicata ufficialmente e la sua presenza in strada sarà quella di un agente di polizia locale.

Lo ritroveremo in strada da vigile urbano e non più da consigliere di Quartiere. Antonio Giannetto, fresco vincitore dell'ultimo concorso nella polizia municipale bandito dal Comune, è stato costretto alle dimissioni alla Quarta circoscrizione e non sarà più tra i ricandidati al Quartiere del.🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: La svolta alla polizia municipale: Menguzzo è il nuovo comandante. Il vice questore vince il concorso Supino, il consigliere comunale Stefano Bompiani si dimette da assessoreStefano Bompiani ha rassegnato le dimissioni irrevocabili dalla carica di assessore comunale del Comune di Supino, rimettendo nelle mani del sindaco... Concorso Polizia Locale Modena (scade!) #concorsi #concorsipubblici #polizialocale