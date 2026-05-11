Evento benefico Amani education - dinner gala
Mercoledì 13 maggio, alle 20:30, presso Justme Milano, si svolgerà l’Amani Education Dinner Gala, un evento volto a raccogliere fondi per l’associazione Amani Education ODV. L’organizzazione è stata fondata da Giampaolo Ricci, ex cestista dell’Olimpia Milano. La serata prevede una cena e momenti di intrattenimento per sostenere le attività dell’associazione.
Mercoledì 13 maggio dalle ore 20:30 presso Justme Milano si terrà l’Amani Education Dinner Gala, una serata speciale dedicata alla raccolta fondi a sostegno di Amani Education ODV, l’associazione fondata da Giampaolo 'Pippo' Ricci, cestista dell’Olimpia Milano.Amani Education nasce con.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Jupiter Transit in Cancer 2026 | All 12 Signs Predictions | Vedic Astrology
Notizie correlate
#8maggioèpersempre: al Teatro Golden l'evento benefico in ricordo di Costanza, ospite Francesco ScimemiTorna #8maggioèpersempre, l'evento che nasce col desiderio di voler ricordare Costanza nel giorno del suo compleanno.
Cinema in musica, omaggio a Morricone: evento benefico al Politeama, sul palco la Sicily OrchestraAcquistare una cucina e allestirla nei locali adiacenti al salone parrocchiale del Santuario Maria Santissima del Carmelo ai Decollati, in corso dei...