Amalfi la storia va in scena | all' Arsenale torna il musical sulla nascita della Repubblica
Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, alle ore 21, l'Arsenale della Repubblica di Amalfi ospita le nuove repliche di "Amalfi 839AD". Il dramma musicale torna sul palcoscenico per raccontare le origini della repubblica marinara, inserendosi nel progetto culturale promosso dai tredici comuni della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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