Amalfi la storia va in scena | all' Arsenale torna il musical sulla nascita della Repubblica

Da salernotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, alle ore 21, l'Arsenale della Repubblica di Amalfi ospita le nuove repliche di "Amalfi 839AD". Il dramma musicale torna sul palcoscenico per raccontare le origini della repubblica marinara, inserendosi nel progetto culturale promosso dai tredici comuni della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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