Dialoghi sulla democrazia Nascita della Repubblica | sette lezioni magistrali per celebrare gli 80 anni della Costituente

Da riminitoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottant’anni fa, il 2 giugno 1946 - data del referendum sulla forma dello Stato e l’elezione dell’Assemblea incaricata di redigere la Carta costituzionale - rappresentò, dopo vent’anni di dittatura, l’inizio di una nuova storia democratica per il nostro paese. A questa svolta storica, il Comune di.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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