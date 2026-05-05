Dialoghi sulla democrazia Nascita della Repubblica | sette lezioni magistrali per celebrare gli 80 anni della Costituente
Ottant’anni fa, il 2 giugno 1946 - data del referendum sulla forma dello Stato e l’elezione dell’Assemblea incaricata di redigere la Carta costituzionale - rappresentò, dopo vent’anni di dittatura, l’inizio di una nuova storia democratica per il nostro paese. A questa svolta storica, il Comune di.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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Ottant’anni dal 2 giugno 1946: a Rimini un ciclo di lezioni sulla nascita della RepubblicaCiclo di incontri promosso dal Comune di Rimini tra lezioni magistrali e approfondimenti storici su Resistenza, Costituzione e partecipazione democratica ... altarimini.it
Rimini. Cineteca, conferenze sulla nascita della Repubblica dall’8 maggio al 15 giugno alle 17.30Rimini. Cineteca, conferenze sulla nascita della Repubblica dall'8 maggio al 15 giugno alle 17.30. Ottant’anni fa, il 2 giugno 1946, ... lapiazzarimini.it
In Aula P1 in Città universitaria un seminario sul “2 giugno 1946: la nascita della Repubblica” Si è tenuto questa mattina il primo appuntamento di una serie di seminari di storia contemporanea incentrati sull’età costituente, a cura del Dip. di Comunicazione - facebook.com facebook
Con oggi sono passati 1.288 giorni dall’insediamento del Governo Meloni, avvenuto il 22 ottobre 2022 con il giuramento al Quirinale. L’Esecutivo attuale diventa così il secondo più duraturo nella storia della Repubblica, su 68 governi totali. x.com