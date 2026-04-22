Grease il musical | in scena al Massimo la storia di Danny e Sandy

Il 2 maggio il teatro Massimo ospiterà una rappresentazione dal vivo di Grease, il musical che racconta la storia di Danny e Sandy. Gli spettatori avranno l’opportunità di assistere alla messa in scena di uno degli spettacoli musicali più popolari, con canzoni e scene che ripropongono la trama originale. La produzione si svolgerà in un teatro noto per le sue rappresentazioni teatrali e musicali.

Il prossimo 2 maggio, tutti gli appassionati di Grease, potranno rivivere al teatro Massimo la storia di Danny e Sandy live. Lo spettacolo è organizzato da Aurora eventi e i biglietti sono in vendita su Ticketone. La “greasemania” è sempre più attuale e Grease, un classico con lo stile di oggi.🔗 Leggi su Ilpescara.it

GREASE il mitico musical al TEATRO VERDI di Firenze 25 e 26 aprile 2026

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