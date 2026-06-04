Fiorello ha detto in diretta che Amadeus potrebbe tornare in Rai. La dichiarazione è stata fatta durante un intervento televisivo, senza ulteriori dettagli sul ritorno o sui progetti futuri. La frase ha sorpreso il pubblico e gli addetti ai lavori, poiché non era prevista. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dall’azienda di produzione o dai diretti interessati. La notizia si diffonde rapidamente sui social e tra gli appassionati di televisione.

Ci sono incontri televisivi che fanno subito notizia, soprattutto quando riportano insieme due protagonisti che hanno scritto pagine importanti della televisione italiana. È quello che è accaduto nelle ultime ore con il ritorno di Amadeus negli studi Rai per una partecipazione speciale al programma radiofonico di Fiorello. Un momento che ha inevitabilmente acceso la curiosità del pubblico, alimentando nuove domande sul futuro professionale dell’ex direttore artistico del Festival di Sanremo e su un possibile riavvicinamento all’azienda che lo ha consacrato. Amadeus ospite di Fiorello in Rai: il ritorno tanto atteso dopo due anni!. A due anni dall’addio alla televisione pubblica, Amadeus ha fatto nuovamente ingresso in Rai grazie all’invito dell’amico Fiorello, protagonista de La Pennicanza su Rai Radio2. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Amadeus torna in Rai? La frase di Fiorello spiazza tutti in diretta: ecco cosa ha rivelato l’ex volto di Viale Mazzini

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Amadeus e Fiorello, la videochiamata in diretta - La Pennicanza 20/03/2026

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