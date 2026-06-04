Dopo due anni, il conduttore torna in Rai e si esibisce in un duetto con un collega noto. Durante una trasmissione, è stata fatta una battuta che ha alimentato speculazioni sul suo possibile ritorno in televisione. Nel frattempo, circolano voci su un possibile addio anticipato a un accordo con una grande azienda di produzione televisiva. Non ci sono conferme ufficiali riguardo alle future scelte professionali del conduttore.

La gag a La Pennicanza alimenta le indiscrezioni sul futuro del conduttore, intanto spunta l’ipotesi di un addio anticipato a Warner Bros Discovery. Il ritorno di Amadeus in Rai, anche se soltanto da ospite, non è passato inosservato. A due anni dall’addio a Viale Mazzini, il conduttore è stato protagonista dell’ormai celebre “Ama-Day” a La Pennicanza, il programma radiofonico di Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2. Una reunion che ha subito acceso il dibattito sul futuro televisivo dell’ex direttore artistico del Festival di Sanremo. Tra battute, ricordi e canzoni improvvisate, il momento che ha fatto più discutere è stata la parodia di Non Amarmi di Aleandro Baldi e Francesca Alotta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Amadeus torna in Rai dopo due anni: il duetto con Fiorello che alimenta le voci sul futuro e il retroscena su Annalisa

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