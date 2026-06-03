Amadeus torna in Rai Fiorello mobilita i fan | Lo filmeremo venite!

Amadeus tornerà in Rai come ospite speciale de La Pennicanza, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2. L’evento, chiamato Ama-Day, si svolgerà entro la fine della settimana. Fiorello ha invitato i fan a partecipare, annunciando che saranno filmati durante l’appuntamento. La presenza di Amadeus, che non è più in carica come direttore artistico, si svolgerà quindi in veste di ospite.

Alla fine, l’Ama-Day si farà. Amadeus tornerà infatti entro la fine della settimana Rai, anche se solo nella veste di ospite speciale de La Pennicanza, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fiorello. 🔗 Leggi su Today.it

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