Milan che flop Morata | riscatto obbligatorio ma possibile addio in estate dal Como

Alvaro Morata potrebbe lasciare il Como al termine della stagione. Il club verserà 10 milioni di euro al Milan per il riscatto obbligatorio, ma il giocatore potrebbe comunque cambiare aria in estate. La situazione del suo contratto rimane da definire, e non sono esclusi eventuali sviluppi futuri. La decisione finale dipenderà dai piani del Como e dalle trattative che si svolgeranno nelle prossime settimane.

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Il Milan, in estate, ha prestato tanti giocatori (qui gli ultimi aggiornamenti su tutti). Tra questi anche Alvaro Morata: l'attaccante spagnolo non ha inciso con il Milan. Preso due estati fa come possibile soluzione per l'attacco, Morata è stato prestato al Galatasaray dopo pochi mesi, con Gimenez arrivato in rossonero. In estate, poi, il classe 1992 è stato di nuovo prestato, stavolta al Como. Come ricorda 'Tuttomercatoweb', i soldi per interrompere il prestito ai turchi sono arrivati dal Milan, ma chiaramente su un investimento del Como. Operazione chiusa con il Diavolo per un prestito oneroso con obbligo di riscatto costato complessivamente più di dieci milioni di euro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, che flop Morata: riscatto obbligatorio, ma possibile addio in estate dal Como Notizie correlate Leggi anche: Mercato Milan, occasione Ake: possibile addio al Manchester City in estate. Ultime Verso Milan-Como, occhio al secondo tempo: i numeri sorridono ad Allegri, ma i lariani cercano riscattoTra poche ore, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo, in un 'San Siro' sold-out per sfidare il Como di Cesc Fabregas. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Serie A, la Flop 20 dopo 35 giornate: Morata sale sul podio meno ambito; ESCLUSIVA MN - Patrick Helmes: Füllkrug? Andando al Milan si è giocato il Mondiale ma la colpa è... Grana Alvaro Morata, Como obbligato a riscattarlo dal Milan. Ma poi proverà a cederloQuella riguardante Alvaro Morata è stato uno degli affari più arzigogolati della scorsa estate. Il Como per contrattualizzare il capitano. tuttomercatoweb.com Milan, il borsino dei prestiti: tesoretto Chukwueze, Bondo e Musah verso il ritornoTra un paio di mesi il Milan potrebbe tuffarsi in un mare dorato da oltre 100 milioni di euro. Una cifra potenziale, frutto dei riscatti - obbligatori e non - dei giocatori attualmente in prestito. gazzetta.it Un’annata strana. Complicata. A tratti anche deludente. Il Milan ha fatto fatica a trovare continuità, tra polemiche, errori e partite che hanno lasciato tanta amarezza. Ma in mezzo a tutto questo, Samuele Ricci ha provato a metterci corsa, idee e carattere. No - facebook.com facebook #Milan, sogno #Lewandowski: #Tare e #Allegri dicono sì, ma #Furlani frena. La richiesta per lo stipendio #SempreMilan #calciomercato x.com