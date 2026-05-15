La Lazio si trova in una fase di incertezza dopo una serie di risultati deludenti in Europa, che hanno portato a un aumento della pressione sul tecnico. La possibilità di un addio si fa più concreta, con alcuni membri del club che attendono di conoscere la decisione dell’allenatore riguardo alla partecipazione nel prossimo derby. La situazione appare complessa e ancora da definire, mentre il club mantiene una posizione di attesa in vista di eventuali sviluppi sulla guida tecnica.

Sono giorni ad altissima tensione per Maurizio Sarri, tra delusione per la Coppa Italia, rabbia per il derby alle 12 e i dubbi sempre più consistenti sulla permanenza alla Lazio. Facile prevedere che in queste ore il suo già corposo consumo di sigarette sia ulteriormente cresciuto. Il Comandante è combattuto come non mai e oggi, alla ripresa degli allenamenti dopo il riposo di ieri, sarà interessante capire il suo stato d’animo. Se avrà assorbito la botta della Coppa Italia; se davvero darà seguito alla provocazione di non sedersi in panchina al derby; e se, soprattutto, le due partite che chiuderanno il campionato saranno le sue ultime con la Lazio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sarri, alta tensione: dal flop Europa all’addio vicino, la Lazio è in bilico

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