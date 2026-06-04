amadeus e il ritorno furbo in rai

Oggi Amadeus è tornato in Rai dopo due anni, ospite di Fiorello a La Pennicanza. Il conduttore ha ammesso che vorrebbe ritornare in azienda Amadeusce l’ha fatto, o meglio, è Fiorello che è riuscito a far ritornare il suo amico in Rai. Oggi, aLa Pennicanza, il conduttore è tornato e si è messo a scherzare. Un pass di un’ora e mezza, non gli è concesso più stare tanto in azienda, la stessa che lo ha portato ad un grande successo e che poi lui ha deciso di lasciare, all’apice della carriera.Veniva da 5 Sanremo eccezionali, ascolti record e una rivoluzione che ha fatto parlare. Poi però ha scelto una strada diversa,ha scelto di trasferirsi a Nove per almeno 4 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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