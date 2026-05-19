Fiorello chiede il ritorno in Rai di Amadeus | Non se la passa bene
Durante un evento letterario, un noto conduttore e artista ha rivolto un appello pubblico a un collega, chiedendogli di tornare a lavorare in Rai. Ha commentato brevemente la situazione professionale di quest’ultimo, affermando che non si trovi in buona forma. In seguito, ha scherzato su altri volti noti dello spettacolo e ha criticato il panorama televisivo attuale, ritenendo che manchino le sorprese rispetto al passato.
Fiorello dal Salone del Libro punge Amadeus: “Ama, torna in Rai”. Poi ironizza su Sal Da Vinci e critica la tv “senza più sorprese”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il ritorno in RAI di Amadeus: l'ammissione di Fiorello - La Pennicanza 18/12/2025
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