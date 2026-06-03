Amadeus è stato annunciato come presente negli studi Rai di Via Asiago, dove consegnerà i documenti alla guardia all’ingresso. L’annuncio è stato fatto da un presentatore, che ha invitato i fan a essere presenti alle 12:15. Si tratta di un ritorno che segna la fine della stagione televisiva.

Amadeus tornerà negli studi Rai di Via Asiago e possiamo dire che si tratta di un evento di fine stagione. Ad annunciarlo è stato Fiorello nel corso dell’ultima puntata de “ La Pennicanza “, il programma condotto insieme a Fabrizio Biggio su Rai Radio2. “Domani ci sarà il ritorno in Rai di Amadeus!”, ha annunciato lo showman siciliano. “Lo filmeremo mentre entrerà in via Asiago e darà i documenti alla guardia all’ingresso. Per tutti i suoi fan: fatevi trovare alle 12.15 qui fuori per dargli il benvenuto”. Nel corso della puntata, Fiorello ha alternato battute e commenti sull’attualità televisiva. Parlando degli ascolti della Festa della Repubblica, che ieri ha raccolto il 44,1% di share, ha scherzato: “Mettiamola al posto di Sanremo, facciamo solo parate in tv”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Lo filmeremo mentre darà i documenti alla guardia all’ingresso. A tutti i suoi fan, fatevi trovare qui alle 12:15”: Fiorello annuncia il ritorno di Amadeus negli studi Rai di Via Asiago

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