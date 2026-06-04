Amadeus e Discovery | si studia la strategia per chiudere l’accordo

Si studia come chiudere l’accordo tra Amadeus e Discovery, dopo un investimento di 10 milioni di euro che ha causato un buco finanziario. Sono ancora da chiarire quali programmi mancassero all'appello per rispettare il contratto quadriennale. La trattativa riguarda le modalità di chiusura dell’accordo e le eventuali conseguenze finanziarie. Non sono stati resi noti dettagli sulle tempistiche o sui termini definitivi dell’intesa.

Perché l'investimento da 10 milioni ha generato un buco finanziario?. Quali programmi mancavano all'appello per rispettare il contratto quadriennale?. Come influirà il fallimento degli share sulla carriera di Amadeus?. Chi potrà accogliere lo showman dopo la fine del rapporto?.? In Breve Accordo da 10 milioni siglato nella primavera del 2024 con Warner Bros. Discovery. Mancata produzione di due programmi prime time, trasmessi solo The Cage e La Corrida. The Cage si è concluso l'ultima volta in onda il 29 maggio. Possibile ritorno in Rai dopo collaborazioni con Maria De Filippi e Fiorello. Amadeus e Discovery verso la separazione: in corso la strategia per chiudere il contratto da 10 milioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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