Boga non convocato dalla Costa d’Avorio per il Mondiale! La società bianconera vuole riscattarlo dal Nizza
Boga non è stato chiamato dalla nazionale della Costa d’Avorio per partecipare al Mondiale. Attualmente, il giocatore è sotto contratto con una società italiana e non è stato inserito nella lista dei convocati per la competizione. La società di appartenenza sta cercando di acquistarlo dal club francese di appartenenza, il Nizza. La situazione riguarda quindi sia gli impegni internazionali del giocatore che le trattative di mercato in corso tra le due società.
di Luca Fiore Boga non convocato dalla Costa d’Avorio per il Mondiale, l’esterno resta a disposizione della dirigenza che ora valuta l’acquisto con il Nizza. La Juventus, durante il mercato di gennaio, era alla ricerca di una valida alternativa in attacco e si è così assicurata le prestazioni di Jeremie Boga in prestito dal Nizza. L’esterno offensivo aveva vissuto mesi difficili in Francia a causa di problematiche ambientali che lo avevano tenuto lontano dal campo, ma l’approdo nel club ha rappresentato per lui una vera rinascita. Boga stesso ha confessato come questa incredibile opportunità gli abbia letteralmente salvato la carriera, restituendogli la fiducia necessaria per esprimere le sue innegabili doti tecniche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
After dying, I woke on the day I was trapped into marriage. This time, a powerful man awaits me.
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