Boga non convocato dalla Costa d’Avorio per il Mondiale! La società bianconera vuole riscattarlo dal Nizza

Boga non è stato chiamato dalla nazionale della Costa d’Avorio per partecipare al Mondiale. Attualmente, il giocatore è sotto contratto con una società italiana e non è stato inserito nella lista dei convocati per la competizione. La società di appartenenza sta cercando di acquistarlo dal club francese di appartenenza, il Nizza. La situazione riguarda quindi sia gli impegni internazionali del giocatore che le trattative di mercato in corso tra le due società.

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