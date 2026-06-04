Una ricerca suggerisce che consumare almeno un uovo alla settimana può ridurre del 47% il rischio di sviluppare Alzheimer e altre forme di demenza. Lo studio si basa sull’analisi delle abitudini alimentari di un ampio gruppo di persone, evidenziando un legame tra l’assunzione di uova e una minore incidenza di queste patologie. Non sono stati indicati altri dettagli riguardo ai metodi o ai soggetti coinvolti nello studio.

Mangiare almeno un uovo alla settimana potrebbe contribuire a ridurre significativamente il rischio di Alzheimer e altre forme di demenza. È quanto emerge da uno studio della Rush University di Chicago, pubblicato sul Journal of Nutrition.I ricercatori hanno seguito per oltre sette anni le abitudini alimentari di più di 1.000 anziani senza demenza iniziale. Chi consumava almeno una porzione di uova a settimana ha mostrato un rischio di Alzheimer ridotto del 47% rispetto a chi ne mangiava meno di una al mese. L’effetto protettivo è in gran parte legato alla colina, nutriente particolarmente abbondante nel tuorlo d’uovo, essenziale per la salute delle cellule nervose e per la produzione di acetilcolina, neurotrasmettitore chiave per memoria e funzioni cognitive. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Alzheimer, la scoperta: l'alimento che riduce il rischio del 47%

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