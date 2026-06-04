Alzare l’asticella senza perdere nessuno | il Volume 3 per progettare una scuola inclusiva e trasformativa

Un nuovo volume rivolto a docenti, formatori e dirigenti scolastici offre strumenti pratici e esempi per creare ambienti di apprendimento inclusivi e innovativi. In linea con le Indicazioni Nazionali 2025, il testo affronta temi come percorsi STEM, inclusione, service learning e didattica trasformativa. L’obiettivo è sviluppare strategie per garantire che nessuno venga escluso, fornendo indicazioni operative per progettare scuole più aperte e adattabili.

Come si può progettare una scuola capace di innalzare il livello degli apprendimenti senza lasciare indietro nessuno? Da questa domanda nasce Alzare l’asticella, senza perdere nessuno, il Volume 3 della collana dedicata alle Indicazioni Nazionali 2025, scritto da Alfonso D’Ambrosio per offrire a docenti, formatori e dirigenti scolastici uno strumento operativo, concreto e leggibile. Il volume affronta uno dei nodi più delicati del dibattito educativo contemporaneo: trasformare le Indicazioni Nazionali 2025 in scelte didattiche reali, sostenibili e coerenti. Non si limita a commentare i documenti ministeriali, ma accompagna il lettore dentro una prospettiva di progettazione e di didattica trasformativa, nella quale curricolo, ambienti di apprendimento, valutazione, inclusione e organizzazione scolastica si tengono insieme. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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