Investire in soluzioni per i giovani Per alzare l’asticella e l’appeal

Il litorale è stato riconosciuto con la bandiera verde grazie alle sue spiagge ampie e presidiate, che permettono di entrare in acqua senza rischi particolari. La presenza di aree facilmente accessibili e senza pericoli evidenti contribuisce a questo riconoscimento. La bandiera verde indica che la spiaggia è considerata sicura e adatta alle famiglie e ai bambini. La certificazione si basa su criteri relativi alla sicurezza e all’accessibilità delle spiagge, senza altri parametri aggiuntivi.

Spiagge ampie e presidiate e possibilità di entrare in acqua senza particolari pericoli rendono il nostro litorale estremamente accessibile, ecco perché è più che giustificato il riconoscimento della bandiera verde. Tuttavia non bisogna mai fermarsi e si può continuare a migliorare". Ne è convinto Diego Peroni, primario di pediatria dell’ospedale di Pisa, secondo il quale "i lavori pubblici fatti in questi anni a Marina di Pisa hanno ulteriormente migliorato la situazione, creando piazze verdi e pedonali che possono essere fruite al meglio dai cittadini" ma si potrebbe fare ancora qualcosa in più. "Penso ad esempio - osserva il medico - a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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