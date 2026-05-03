Kimi Antonelli una vittoria per Alex Zanardi | Il campionato? E' lungo bisogna alzare l' asticella

Kimi Antonelli ha ottenuto la terza vittoria consecutiva a Miami, consolidando la posizione in classifica. La gara è stata descritta come complicata e impegnativa, ma alla fine la vittoria è arrivata comunque. Antonelli ha commentato che il campionato resta lungo e che bisogna continuare a migliorare, evidenziando l'importanza di mantenere alta la concentrazione. La competizione si presenta ancora aperta e difficile.

Non è stata una passeggiata, ma le vittorie più sofferte sono spesso le più dolci. Kimi Antonelli centra il terzo successo consecutivo a Miami e consolida il suo primato in classifica, ma lo fa al termine di una gara che definisce senza mezzi termini "complicata". I dubbi del pilota bolognese.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Kimi Antonelli: "Questa pole la dedico ad Alex Zanardi, un amico"Kimi Antonelli ha rivolto ad Alex Zanardi la grande prestazione nelle qualifiche del GP di Miami. Kimi Antonelli nella storia a Miami: pole da record e dedica ad Alex ZanardiUna pole position storica, una dedica carica di emozione e un altro capitolo scritto nella giovane carriera di uno dei talenti più luminosi della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Un'alba sorprendente per Kimi Antonelli; Nettuno d’Oro a Kimi Antonelli: la proposta. Facciamogli almeno finire la stagione; Spero che la magia arrivi domani: Antonelli come Senna e Schumacher, è pole a Miami!; F1, a Miami testa a testa fra Russell (2,25) e Antonelli (2,50) per la vittoria. Kimi Antonelli è un uragano a Miami: terza vittoria di fila e quota 100 in classificaCon questo successo, il 19enne bolognese consolida il primato nel Mondiale 2026, raggiungendo la cifra tonda di 100 punti in classifica ... bolognatoday.it F1, Kimi Antonelli vince il Gp di Miami davanti a Norris e Piastri. VIDEOAndrea Kimi Antonelli non si ferma più e, dopo aver vinto in Cina e Giappone, si prende anche il Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il 19enne pilota bolognese della M ... tg24.sky.it KIMI ANTONELLI NELLA STORIA! VINCITORE A MIAMI TRIPLETTA LEGGENDARIA Terza vittoria consecutiva per il talento della Mercedes, che domina anche il GP di Miami e vola al primo posto! Il futuro della Formula 1 parla italiano. Imme - facebook.com facebook Spettacolare Kimi Antonelli, vince a Miami il terzo Gp consecutivo x.com