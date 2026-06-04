Al PokerStars Open di Namur continuano ad arrivare ottime notizie in chiave azzurra. Dopo il successo di Davide Marchioro, festeggiamo il trionfo di uno dei giocatori più "caldi" del momento ovvero Danilo Donnini che ha portato a casa un torneo "a scendere". Scopriamo tutto nel nostro recap Due successi in quattro mesi di distanza. In mezzo un prestigioso secondo posto nel torneo più antico d'Europa. Questo scorcio di 2026 è da incorniciare per Danilo Donnini che al PokerStars Open di Namur si porta a casa il 8 to 6 max da 550€. Nel mentre c'è da parlare del Main Il racconto della seconda picca azzurra in quel di Namur inizia dalla "strana" tipologia di torneo che ha visto trionfare Danilo Donnini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Altro trionfo azzurro a Namur. Picca a Danilo Donnini

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