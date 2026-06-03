Davide Marchioro ha vinto una pico nel torneo Pot Limit Omaha al PokerStars Open di Namur. Partendo dagli ultimi posti della classifica all'inizio dell'ultimo giorno, è riuscito a conquistare la vittoria.

Arriva la prima grande soddisfazione azzurra nel PokerStars Open di Namur. Nell'evento di Pot Limit Omaha, Davide Marchioro iniziava l'ultimo giorno dagli ultimi posti della classifica. La rimonta si è concretizzata a notte fonda quando ha portato a casa l'ultimo piatto e il trofeo che stava inseguendo da tempo Prendete una struttura degna di questo nome, unitela con le abilità pokeristiche, aggiungete due dita di fortuna. Mescolate per bene e otterrete.una picca. Al PokerStars Open di Namur, Davide Marchioro conquista il torneo di Pot Limit Omaha. Ecco il suo racconto Ore 3.30: si conclude il torneo di Omaha in quel di Namur e il vincitore è Davide Marchioro che corona una giornata di fatto perfetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Dopo averla sfiorata, l'ho fatta mia". Davide Marchioro vince una picca a Namur

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