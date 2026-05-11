Durante la competizione di Montesilvano, gli atleti italiani nel paraciclismo hanno conquistato sette medaglie, con successi significativi nelle categorie MH3 e MT1. Due atleti sono riusciti a salire sul podio nella classifica generale mondiale, portando a casa i risultati più importanti per la squadra nazionale. La gara ha visto una forte presenza di rappresentanti italiani in diverse discipline, confermando il buon rendimento della nazionale in questa fase della stagione.

? Domande chiave Chi sono gli atleti che hanno conquistato la classifica generale mondiale?. Come ha fatto l'Italia a dominare le categorie MH3 e MT1?. Quali nazioni hanno sfidato il primato azzurro sul tracciato abruzzese?. Perché questo successo sportivo porterà benefici concreti al territorio di Montesilvano?.? In Breve Sabato 9 maggio 2026 tre ori, due argenti e due bronzi per l'Italia.. Farroni, Cornegliani e Testa vincono le prove in linea nelle classi MT1, MH1 e MH3.. Amadeo, Cortini, Mazzone e Vitelaru ottengono podi nelle categorie WH2, MH3, MH2 e WH5.. L'evento a Montesilvano coinvolge delegazioni internazionali da USA, Cina, Thailandia e Uzbekistan.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trionfo azzurro a Montesilvano: 7 medaglie per il paraciclismo

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