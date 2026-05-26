Un dirigente Rai ha commentato la decisione di Barbara D’Urso di non tornare in televisione, senza fornire dettagli specifici sulle motivazioni. La questione riguarda la sua assenza dalle reti televisive e le possibili ragioni di questa scelta. La discussione si concentra sulle dinamiche interne alla tv e sulle possibilità future di un suo ritorno. Non sono state rivelate dichiarazioni ufficiali o piani concreti riguardo a un possibile coinvolgimento in programmi futuri.

Il futuro televisivo di Barbara D’Urso continua a far discutere. A riaccendere l’attenzione sul possibile approdo della conduttrice in Rai è stata un’intervista rilasciata dal Direttore Intrattenimento Prime Time della tv pubblica, Williams Di Liberatore, che ha tracciato un bilancio sull’attuale fase dell’azienda e sui progetti in vista della prossima stagione televisiva. Il dirigente ha commentato le recenti dichiarazioni dell’ex volto di Mediaset, che ha raccontato di aver lavorato a lungo su alcuni progetti destinati alla tv di Stato, salvo poi vedere tutto fermarsi improvvisamente. Parole che hanno inevitabilmente alimentato indiscrezioni e interrogativi sul rapporto tra la conduttrice e il servizio pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Perché Barbara D’Urso non torna in tv, ora parla il dirigente Rai

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