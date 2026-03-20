torino jazz festival sound of surprise

Il Torino Jazz Festival si svolge con una programmazione di otto giorni, accompagnata da tre anteprime. Sono previsti 101 eventi distribuiti in 72 sedi diverse, tra cui 81 concerti. Quattrocentosettantanove musicisti partecipano all’evento, che include anche otto produzioni, di cui cinque sono originali. L’edizione si intitola «Sound of Surprise».

Otto giorni di programmazione, preceduti da tre di anteprime, 101 eventi in 72 diverse sedi, di cui 81 concerti diffusi, 297 musicisti coinvolti, otto produzioni, di cui cinque originali, e otto esclusive. Torna con la 14 esima – sotto il titolo «The sound of surprise» il Torino Jazz Festival, in programma dal 25 aprile al 2 maggio, con anteprime nei Jazz club della città dal 22 al 24 aprile. Ad inaugurare il festival sarà «Il Jazz della Liberazione», affidato quest’anno a Moni Ovadia & Kassiber Ensemble con «Der Ghetto Swingers. Memorie di suoni perduti», in cui narrazione e musica riportano alla luce la vicenda delle orchestre Jazz nei campi di prigionia tedeschi e dedicato all’orchestra swing del ghetto di Terezín. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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