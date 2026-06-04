Altro che scarpette di cristallo Ora possiamo permetterci solo il pvc!

Le jelly shoes sono tornate nelle collezioni Primavera Estate 2026, con nuove silhouette eleganti. Le calzature, quasi invisibili, leggere e nostalgiche, sono diventate un elemento di tendenza per molte consumatrici. La loro presenza nelle collezioni di questa stagione segna un ritorno di un modello che un tempo era considerato accessibile e popolare.

Q uasi invisibili, leggere e irresistibilmente nostalgiche. Le jelly shoes tornano protagoniste delle collezioni Primavera Estate 2026 e conquistano la generazione di moderne Cenerentole, grazie a nuove, eleganti silhouette. Dimenticate le classiche scarpe da mare che tutte indossavamo da bambine: oggi la tendenza riscopre il fascino della calzatura da fiaba. Come abbinare i sandali infradito con tacco: dai look casual a quelli eleganti X Con tacco, infradito, modello ballerina o Mary Jane, semplice o ricoperta di cristall. Le versioni tradizionali da scoglio a gabbia si vestono di colori pastello delicati, anche se è il modello trasparente a spopolare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Cenerentola e la Scarpetta di Cristallo | Fiaba Classica per Bambini

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