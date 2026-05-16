Meloni | Iran dotato di arma nucleare rischio che non possiamo permetterci

Il primo ministro ha dichiarato che è necessario impedire all’Iran di sviluppare armi nucleari, sottolineando che il paese rappresenta una minaccia per le nazioni vicine e altre ancora. La questione è stata affrontata durante un intervento pubblico, senza fornire dettagli specifici sulle misure da adottare. La frase evidenzia una posizione ferma rispetto alla non proliferazione nucleare e al rischio che, se l’Iran dovesse dotarsi di armi nucleari, le conseguenze potrebbero estendersi oltre i confini nazionali.

Riconoscimenti, l’Itinerario di Paganini e la Via Querinissima ottengono la certificazione “Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa” Centrosinistra, Manfredi: Io federatore? Il mio lavoro è sul territorio come sindaco e presidente Anci Roma, 16 mag. (askanews) – “Dobbiamo assicurarci che l’Iran non possa dotarsi dell’arma nucleare e cessi di essere una minaccia nei confronti delle Nazioni vicine, e non solo”. Lo ha detto, a quanto si apprende, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un passaggio del suo intervento allo Europe Gulf forum, a Navarino, in Grecia. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Modena, con l’auto falcia pedoni e tenta di accoltellare un passante:. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Italy PM Giorgia Meloni Warns Against Iran Nuclear Threat, Calls For Civilian Protection

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