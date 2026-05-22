Si chiude in piazza Duomo la campagna elettorale di Battaglia | Non possiamo permetterci che Reggio torni nel baratro

Da reggiotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In piazza Duomo si è conclusa la campagna elettorale di Battaglia, con un discorso davanti alla folla. L’evento ha segnato l’ultimo appuntamento pubblico prima del voto, dopo settimane di incontri, dialoghi e momenti di confronto tra i cittadini e il candidato. La campagna si è svolta in diversi luoghi, coinvolgendo molte persone e creando un clima di attesa per il risultato finale.

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Siamo davvero alle battute finali di questa campagna elettorale: una campagna intensa, vissuta tra la gente, fatta di incontri, ascolto e confronto, che questa sera giunge al suo ultimo appuntamento pubblico.Tra meno di 48 ore saranno i cittadini a scrivere una pagina decisiva, scegliendo la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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