Si chiude in piazza Duomo la campagna elettorale di Battaglia | Non possiamo permetterci che Reggio torni nel baratro
In piazza Duomo si è conclusa la campagna elettorale di Battaglia, con un discorso davanti alla folla. L’evento ha segnato l’ultimo appuntamento pubblico prima del voto, dopo settimane di incontri, dialoghi e momenti di confronto tra i cittadini e il candidato. La campagna si è svolta in diversi luoghi, coinvolgendo molte persone e creando un clima di attesa per il risultato finale.
Siamo davvero alle battute finali di questa campagna elettorale: una campagna intensa, vissuta tra la gente, fatta di incontri, ascolto e confronto, che questa sera giunge al suo ultimo appuntamento pubblico.Tra meno di 48 ore saranno i cittadini a scrivere una pagina decisiva, scegliendo la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Si chiude la campagna elettorale: Schlein in piazza con Martella, Crosetto per Venturini al Bissuola
Marco Donati chiude la campagna elettorale in piazza RisorgimentoArezzo, 21 maggio 2026 – Marco Donati chiude la campagna elettorale in piazza Risorgimento.
Saif Abukeshek chiude la manifestazione di oggi in Piazza Duomo (Milano): la criminalizzazione è un modo per silenziarci, ma nonostante tutto continuiamo a scendere in piazza perché lottiamo per l’autodeterminazione. Combattiamo perché l’Europa che vo facebook
Ciao. La stazione Duomo chiude alle 15:30 sia per M1 che per M3. Per arrivare in zona o cambiare con altre linee, puoi usare le stazioni vicine: Cordusio e San Babila per M1, Montenapoleone e Crocetta per M3. x.com
Elezioni, Battaglia chiude in piazza Duomo: ‘Reggio può iniziare a correre, andiamo a vincere!’Ultimi 'botti' a distanza tra attacchi, repliche e controrepliche. Da un lato Cannizzaro, a piazza De Nava. Dall'altro Battaglia davanti al Duomo parla ai suoi: 'Andiamo a vincere' ... citynow.it
Milano Cortina Biglietti Fisici reddit
La Piazza del Volontariato chiude in Duomo: musica, inclusione e comunitàDomenica mattina tra laboratori, testimonianze e musica nel cuore di Trento. Il programma proseguirà anche nelle circoscrizioni con nuovi appuntamenti ... trentotoday.it