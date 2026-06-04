L’Europa ha esportato armi da Israele per un valore di 19 miliardi di dollari in un anno, cifra record che rappresenta un aumento di un terzo rispetto all’anno precedente. Nonostante le condanne pubbliche per le vittime civili a Gaza, le critiche all’escalation militare contro l’Iran e le proteste contro l’avanzata in Libano, i paesi europei continuano ad acquistare armamenti da Israele.

A parole l’hanno condannato per i 72 mila morti mietuti a Gaza, hanno criticato l’escalation militare contro l’ Iran e ora protestano per l’avanzata di terra in Libano. Eppure i governi continuano a comprare armamenti da Israele. Nel 2025 lo Stato ebraico ha esportato sistemi d’arma per una cifra che ha superato per la prima volta i 19 miliardi di dollari (19,2 per l’esattezza), un aumento di quasi il 30% rispetto ai 14,8 miliardi del 2024, una quota “più che raddoppiata in cinque anni e quadruplicata nel decennio”, ha affermato il ministero della Difesa di Tel Aviv. Un risultato ancor più impressionante se si pensa che circa 10 miliardi di dollari sono arrivati da accordi “G2G”, ovvero Government-to-Government, ovvero tramite contratti stipulati direttamente tra il governo Netanyahu e gli Stati acquirenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Altro che sanzioni a Netanyahu, l’Europa continua a fare shopping di armi da Israele: cifra record di 19 miliardi di dollari export. In un anno incassi aumentati di un terzo

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